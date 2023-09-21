В области работает ПВО: в Черкассах прогремел взрыв
Утром 21 сентября в Черкассах прогремел взрыв.
До этого руководитель областной военной администрации Игорь Табурец предупреждал о повышенной опасности в регионе и отмечал, что в области работает противовоздушная оборона.
– Друзья, много ракет, охраняемся! В области работает ПВО.
Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, – призвал Игорь Табурец.
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