В області працює ППО: у Черкасах прогримів вибух
Уранці 21 вересня в Черкасах прогримів вибух.
Перед цим керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець попереджав про підвищену небезпеку в регіоні та зауважував, що в області працює протиповітряна оборона.
– Друзі, багато ракет, убезпечуємось! В області працює ППО.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців, – закликав Ігор Табурець.
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