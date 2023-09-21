В області працює ППО: у Черкасах прогримів вибух

Уранці 21 вересня в Черкасах прогримів вибух.

Перед цим керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець попереджав про підвищену небезпеку в регіоні та зауважував, що в області працює протиповітряна оборона.

– Друзі, багато ракет, убезпечуємось! В області працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців, – закликав Ігор Табурець.

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