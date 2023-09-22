Можем бить по Крыму без потерь: что означают удары по штабу ЧФ РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, в первой половине дня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Во временно захваченном Россией Севастополе включили сирены, а жители и гости города начали записывать видео, на котором говорили о работе российской противовоздушной обороны.

Впрочем, как оказалось впоследствии, усилиями украинских Вооруженных сил были нанесены успешные удары по военным объектам в оккупированном Севастополе, в частности штабу командования Черноморского флота России.

Но это не единственная цель на территории оккупированного полуострова, которую удалось обезвредить.

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Взрывы также раздавались в Новофедоровке и Бахчисарае.

Что за взрывы прогремели сегодня в Крыму и почему поражение штаба Черноморского флота врага в Севастополе не является “рядовым” уничтожением командного пункта оккупантов — обо всем этом читайте в материале на Фактах ICTV.

Что произошло: хронология событий

Сначала местные гауляйтеры сообщили, что на 22 сентября планируется массовое разминирование боеприпасов на территории всего Крыма.

Уже около 10:15 пятницы в Telegram-каналах оккупированного Крыма начали появляться сообщения о “странных звуках” в Севастополе и дымовой завесе над городом. Впоследствии информация о дымовой завесе конкретизировалась — речь шла именно о дыме над Севастопольской бухтой.

Уже около 10:30 начали появляться сообщения о пусках ракет из пгт Черноморское (Евпаторийский район, севернее Севастополя). Вероятно, работала российская противовоздушная оборона. Запуски ракет повторились около 10:33.

Жители Севастополя впоследствии начали жаловаться, что от дымовой завесы, которую оккупанты активировали для попытки защитить Севастопольскую бухту, дым распространился на весь город.

Подписчики Telegram-канала Крымский ветер сообщали, что российская ПВО, вероятно, пускает ракеты из района Глебовки, что в 30 км от Черноморского.

Уже около 11:30 в Минобороны России отчитались о якобы “успешном сбитии” ракеты и двух беспилотников, летевших на Крым.

В 13:00 движение на Керченском мосту во второй раз за день было перекрыто, как и приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Обычно это указывает на фиксацию российской стороной подлета ракет и беспилотников.

Долго ждать не пришлось, и уже в 13:06 появились сообщения о взрывах в районе села Березовка Раздольненского района.

Около 13:08 взрывы прозвучали также и в Саках, вблизи Новофедоровки.

Работу российской ПВО заметили также и в районе аэродрома Бельбек, где размещается российская авиация.

Первые сообщения о взрывах в центре Севастополя появились в 13:16.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

В пророссийских соцсетях, несмотря на предупреждение с призывом “не показывать место удара”, уже через минуту после взрывов сообщили о прилете в здание штаба Черноморского флота РФ.

Также россияне сообщали об “очень мощных взрывах” и призвали не поддаваться панике, добавляя “это точно не учения”.

Около 13:20 местный гауляйтер подтвердил прилет по штабу Черноморского флота России. Очевидцы сообщали о по меньшей мере 10 машинах скорой помощи.

Впоследствии появились видео пожара в здании штаба ЧФ РФ. Местные жители, которые снимали видео, внезапно перешли на украинский и комментировали дым над зданием штаба россиян фразой на украинском “Почалось”.

Причастность украинских Вооруженных сил к удару была подтверждена только в 16:08. Так, Стратком ВСУ заявил, что 22 сентября “около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе”.

По предварительной информации, удары по российскому штабу командования были осуществлены ракетой Storm Shadow или ее французским аналогом Scalp.

Где находится штаб ЧФ РФ

Управление Черноморского флота России находится в Севастополе по адресу ул. Воронина, 2.

Другие взрывы в Крыму

Параллельно со взрывами в Севастополе проукраинские жители Крыма заявили о взрывах в:

Бахчисарайском районе;

Бахчисарае (сообщалось о вероятном ударе по воинской части);

Симферопольском районе;

в районе Первомайского;

в районе Красногвардейского.

Вместе с этим в сети появились видео с эвакуацией детского сада в Севастополе под звуки воздушной тревоги.

О пожарах в других районах Крыма сообщали даже через несколько часов после первых сообщений о взрывах.

Кроме того, под вечер в оккупированном Симферополе также начали сообщать о дыме. Пока неизвестно, это тоже так называемая дымовая завеса, какие-то бытовые пожары или последствия очередной “бавовны”.

Что значит этот удар

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов считает, что удары по штабу военного командования Черноморского флота являются медийными, хотя и не без последствий для общей ситуации.

— С военной точки он (удар по штабу ЧФ РФ, — Ред.) не имеет особого значения, поскольку, я думаю, что россияне используют запасной командный пункт (ЗКП). После ударов по оккупированному Крыму они перешли, как должны делать по уставу, к ЗКП. Впрочем, с медийной точки зрения это очень большая победа, потому что это демонстрирует, что Украина имеет возможность для поражения любой цели в оккупированном Крыму, — говорит он.

Несмотря на информацию об около 10 автомобилях скорой помощи после удара по штабу ЧФ РФ, Жирохов не считает, что россияне могли оставаться и работать в здании командования, поскольку удары по Крыму происходят не впервые.

— По моим личным впечатлениям, россияне действуют по инструкции. Если там что-то прописано делать (например, переход к ЗКП в случае опасности, — Ред.), то они это делают, — сказал он.

Военный историк указывает, что нанесение подобных ударов демонстрирует, что Крым является территорией, которая очень легко поддается захвату в случае внешней экспансии, что демонстрировали войны в прошлом.

Вместе с тем, если сейчас усилятся удары по инфраструктуре и логистике врага в Крыму, как железная дорога, Джанкой, мосты через Чонгар, тогда можно будет говорить о более важных для военной составляющей целях.

В то же время Жирохов указывает, что для общей картины войны эти удары все же имеют значение, поскольку теперь россиянам придется с каких-то мест снимать средства противовоздушной обороны и перебрасывать в Крым. По мнению эксперта, ослаблять ПВО будут, вероятно, за счет комплексов С-400, которые чаще всего размещаются в тылу, например, Донецке, Луганске или же Москве и Санкт-Петербурге.

— И это не происходит моментально. Поэтому этот период в 7-10 дней, когда они все перебрасывают, он наиболее удобен, когда можно поражать цели на территории Крыма практически без потерь, — сказал он.

Таким образом, считает эксперт, удары по Крыму могут только усилиться. Но учитывая ограниченное количество ракет Storm Shadow и Scalp, сейчас украинское командование будет выбирать цели для того, чтобы наносить эффективные удары по врагу.

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