Оккупанты перебросили все большие десантные корабли из Крыма в российские пункты базирования — Гуменюк

Российские оккупанты перебросили все свои десантные корабли из Крыма, поскольку боятся возможных атак украинских военных.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— В Черном море корабельная группировка продолжает маневрировать в том же районе, который считает для себя относительно безопасным сейчас, тяготея к восточному побережью Крыма вплоть в направлении Новороссийска. Кстати, большие десантные корабли перебазированы уже в те пункты базирования, которые чисто российские, они уже не доверяют крымским пунктам базирования, — сказала она.

Гуменюк рассказала, что ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве пока нет. Там фиксируют 10 кораблей и катеров.

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— Но иногда враг “выводит на прогулку”, так сказать, тот самый Циклон, который они ввели в состав флота, не проведя его нормальных испытаний ни ходовых, ни огневых, — отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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