Можемо бити по Криму без втрат: що означають удари по штабу ЧФ РФ в Севастополі

У п’ятницю, 22 вересня, в першій половині дня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. В тимчасово загарбаному Росією Севастополі увімкнули сирени, а жителі та гості міста почали записувати відео, на якому казали про роботу російської протиповітряної оборони.

Втім, як виявилось згодом, зусиллями українських Збройних сил були завдані успішні удари по військових об’єктах в окупованому Севастополі, зокрема уражено штаб командування Чорноморського флоту Росії.

Але це не єдина ціль на території окупованого півострова, яку вдалось знешкодити.

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Вибухи також лунали у Новофедорівці та Бахчисараї.

Що за вибухи пролунали сьогодні в Криму та чому ураження штабу Чорноморського флоту ворога в Севастополі не є “рядовим” знищенням командного пункту окупантів – про все це читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що сталося: хронологія подій

Спочатку місцеві гауляйтери повідомили, що на 22 вересня планується масове розмінування боєприпасів на території усього Криму.

Вже близько 10:15 п’ятниці у Telegram-каналах окупованого Криму почали з’являтись повідомлення про “дивні звуки” в Севастополі та появу димової завіси над містом. Згодом інформація про димову завісу конкретизувалась — йшлося саме про дим над Севастопольською бухтою.

Вже близько 10:30 почали з’являтись повідомлення про пуски ракет із смт Чорноморське (Євпаторійський район, північніше Севастополя). Ймовірно, працювала російська протиповітряна оборона. Запуски ракет повторились близько 10:33.

Жителі Севастополя згодом почали жалітись, що від димової завіси, яку окупанти активували для спроби захистити Севастопольську бухту, дим поширився на все місто.

Підписники Telegram-каналу Крымский ветер повідомляли, що російська ППО, ймовірно, пускає ракети з району Глібівки, що за 30 км від Чорноморського.

Вже близько 11:30 в Міноборони Росії відзвітували про нібито “успішне збиття” ракети та двох безпілотників, що летіли на Крим.

О 13:00 рух на Керченському мосту вдруге за день був перекритий, як і був призупинений рух морського пасажирського транспорту. Зазвичай це вказує на фіксацію російською стороною підльоту ракет та безпілотників.

Довго чекати не довелось, і вже о 13:06 з’явились повідомлення про вибухи у районі села Березівка Роздольненського району.

Близько 13:08 вибухи пролунали також і в Саках, що поблизу Новофедорівки.

Роботу російської ППО помітили також і в районі аеродрому Бельбек, де розміщується російська авіація.

Перші повідомлення про вибухи у центрі Севастополя з’явились о 13:16.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

У проросійських соцмережах, попри попередження із закликом “не виказувати місце удару”, вже за хвилину після вибухів повідомили про приліт в будівлю штабу Чорноморського флоту РФ.

Також росіяни повідомляли про “дуже потужні вибухи” та закликали не піддаватись паніці, додаючи “це точно не навчання”.

Близько 13:20 місцевий гауляйтер підтвердив приліт по штабу Чорноморського флоту Росії. Очевидці повідомляли про щонайменше 10 машин швидкої.

Згодом з’явились відео пожежі у будівлі штабу ЧФ РФ. Місцеві жителі, які знімали відео, раптово перейшли на українську та коментували дим над будівлею штабу росіян українською фразою “Почалось”.

Причетність українських Збройних сил до удару була підтверджена лише о 16:08. Так, Стратком ЗСУ заявив, що 22 вересня “близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі”.

За попередньою інформацією, удари по російському штабу командування були здійснені ракетою Storm Shadow або її французьким аналогом Scalp.

Де розташований штаб ЧФ РФ

Управління Чорноморського флоту Росії розташований у Севастополі за адресою вул. Вороніна, 2.

Інші вибухи в Криму

Паралельно із вибухами в Севастополі проукраїнські мешканці Криму заявили про вибухи в:

Бахчисарайському районі;

Бахчисараї (повідомлялось про ймовірний удар по військовій частині) ;

Сімферопольському районі;

в районі Первомайського;

в районі Красногвардійського.

Разом з цим в мережі з’явились відео з евакуацією дитячого садка в Севастополі під звуки повітряної тривоги.

Про пожежі в інших районах Криму повідомляли навіть через декілька годин після перших сповіщень про вибухи.

Крім того, під вечір в окупованому Сімферополі також почали повідомляти про дим. Наразі не відомо, чи це теж так звана димова завіса, чи це якісь побутові пожежі, чи наслідки чергової “бавовни”.

Що означає цей удар

Український військовий експерт та історик Михайло Жирохов вважає, що удари по штабу військового командування Чорноморського флоту є медійними, хоч і не без наслідків для загальної ситуації.

– З військової точки він (удар по штабу ЧФ РФ, – Ред.) не має особливого значення, оскільки, я думаю, що росіяни використовують запасний командний пункт (ЗКП). Після ударів по окупованому Криму вони перейшли, як мають робити за уставом, до ЗКП. Втім, з медійної точки зору це дуже велика перемога, тому що демонструє, що Україна має можливість для ураження будь-якої цілі в окупованому Криму, – каже він.

Попри інформацію про близько 10 автомобілів швидкої допомоги після удару по штабу ЧФ РФ, Жирохов не вважає, що росіяни могли залишатись і працювати у будівлі командування, оскільки удари по Криму відбуваються не вперше.

– За моїми особистими враженнями, росіяни діють за інструкцією. Якщо там щось прописано робити (наприклад, перехід до ЗКП в разі небезпеки , – Ред.), то вони це роблять, – сказав він.

Військовий історик вказує, що завдання подібних ударів демонструє, що Крим є територією, яка дуже легко піддається захопленню в разі зовнішньої експансії, що демонстрували війни в минулому.

Разом з тим, якщо зараз посиляться удари по інфраструктурі та логістиці ворога в Криму, як то залізниця, Джанкой, мости через Чонгар, тоді можна буде казати про більш важливі для військової складової цілі.

Водночас Жирохов вказує, що для загальної картини війни ці удари все ж мають значення, оскільки тепер росіянам доведеться з якихось місць знімати засоби протиповітряної оборони та перекидати до Криму. На думку експерта, послаблювати ППО будуть, ймовірно, за рахунок комплексів С-400, які найчастіше розміщуються в тилу, наприклад, у Донецьку, Луганську або ж Москві та Санкт-Петербурзі.

– І це не відбувається моментально. Тому оцей період у 7-10 днів, коли вони все перекидають, він найбільш зручний, коли можна вражати цілі на території Криму практично без втрат, – сказав він.

Тож, вважає експерт, удари по Криму можуть лише посилитись. Але враховуючи обмежену кількість ракет Storm Shadow та Scalp, зараз українське командування буде обирати цілі для того, щоб завдавати ефективних ударів по ворогу.

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