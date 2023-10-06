Ракетный удар по селу Гроза: последствия показали с воздуха
В результате удара РФ по селу Гроза в Харьковской области погиб 51 человек, среди них — восьмилетний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, шестеро пострадавших находятся в больнице.
Харьковская областная прокуратура показала место удара российской ракеты, снятое с квадрокоптера. От кафе-магазина, где на тот момент было много людей, которые пришли на поминки по погибшему военному, ничего не осталось.
Уже утром 6 октября РФ совершила очередной теракт, нанеся два удара по Харькову, также ракетами Искандер.
Под завалами жилого дома нашли погибшего 10-летнего мальчика. По состоянию на сейчас в городе уже 16 пострадавших, среди них — 11-месячный ребенок.
Фото: скрин видео
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