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Валентина Летяк, редактор ленты

Ракетный удар по селу Гроза: последствия показали с воздуха

Обстріл села Гроза

В результате удара РФ по селу Гроза в Харьковской области погиб 51 человек, среди них — восьмилетний мальчик. Три человека считаются пропавшими без вести, шестеро пострадавших находятся в больнице.

Харьковская областная прокуратура показала место удара российской ракеты, снятое с квадрокоптера. От кафе-магазина, где на тот момент было много людей, которые пришли на поминки по погибшему военному, ничего не осталось.

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Уже утром 6 октября РФ совершила очередной теракт, нанеся два удара по Харькову, также ракетами Искандер.

Под завалами жилого дома нашли погибшего 10-летнего мальчика. По состоянию на сейчас в городе уже 16 пострадавших, среди них — 11-месячный ребенок.

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Ракетный удар по селу Гроза: последствия показали с воздуха

Фото: скрин видео

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
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