Ракетний удар по селу Гроза: наслідки показали з повітря
Внаслідок удару РФ по селу Гроза у Харківській області загинула 51 людина, серед них – восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, шестеро постраждалих знаходяться в лікарні.
Харківська обласна прокуратура показала місце удару російської ракети, зняте з квадрокоптера. Від кафе-магазину, де на той момент було багато людей, які прийшли на поминки за загиблим військовим, нічого не лишилося.
Вже зранку 6 жовтня РФ вчинила черговий теракт, завдавши два удари по Харкову, також ракетами Іскандер.
Під завалами житлового будинку знайшли загиблого 10-річного хлопчика. Станом на зараз у місті вже 16 постраждалих, серед них – 11-місячна дитина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: скрін відео
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