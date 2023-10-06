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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ракетний удар по селу Гроза: наслідки показали з повітря

Обстріл села Гроза

Внаслідок удару РФ по селу Гроза у Харківській області загинула 51 людина, серед них – восьмирічний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, шестеро постраждалих знаходяться в лікарні.

Харківська обласна прокуратура показала місце удару російської ракети, зняте з квадрокоптера. Від кафе-магазину, де на той момент було багато людей, які прийшли на поминки за загиблим військовим, нічого не лишилося.

Зараз дивляться

Вже зранку 6 жовтня РФ вчинила черговий теракт, завдавши два удари по Харкову, також ракетами Іскандер.

Під завалами житлового будинку знайшли загиблого 10-річного хлопчика. Станом на зараз у місті вже 16 постраждалих, серед них – 11-місячна дитина.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрін відео

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, село Гроза, Харківська область
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