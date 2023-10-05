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Марта Бондаренко, редактор ленты

Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза

Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Фото: Нацполиция

Удар российской ракеты по селу Гроза Купянского района Харьковской области был настолько точен, что есть подозрение, что наводчиком мог быть кто-то из местных.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В 13:24 произошел ракетный удар. Вражеская ракета прилетела в магазин и кафе, где в это время находилось около 60 человек — в селе проходил поминальный обед.

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К сожалению, 49 человек погибли, среди них шестилетняя девочка. Семь человек получили тяжелые ранения — их всех сейчас оперируют в больницах. Пока неизвестно, каким именно вооружением россияне ударили по селу: это могла быть ракета, или управляемая авиабомба, или фугасная бомба.

По словам Клименко, удалось установить личности 29 погибших. Другие тела направили в медико-экспертные учреждения города Харькова. Кроме того, под завалами может находиться еще 5-7 человек.

— Хочу отметить, что в селе Гроза проживало 330 жителей, и как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде. Поэтому это такая ужасная трагедия для этого населенного пункта и Украины, — подчеркнул министр.

Глава Министерства внутренних дел отметил, что удар по магазину-кафе был очень точным, ведь само помещение небольшого размера, поэтому есть подозрения у Службы безопасности и у полиции, что кто-то из местных мог навести.

удар по селу Гроза

Фото: міністр Ігор Клименко

Сейчас на месте происшествия работает 150 полицейских, 55 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 60 медиков.

5 октября армия РФ осуществила авиаудары по Бериславу Херсонской области — полностью уничтожен четвертый этаж Бериславской больницы, еще один — частично. Также вражеским огнем повреждены машины экстренной медицинской помощи.

Игорь Клименко, Война в Украине, загиблі, Ракетные удары России, село Гроза, Харьковская область
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