Пятница 13-е для флота РФ в Крыму: в ВМС сообщили о поражении еще одного судна

В пятницу, 13 октября, возле временно оккупированного Севастополя было поражено российское спасательное буксирное судно Профессор Николай Муру. Оно направлялось на помощь поврежденному патрульному кораблю Павел Державин.

Это подтвердил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, вчера была “пятница тринадцатое” для Черноморского флота РФ.

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– Дважды был поражен патрульный корабль Павел Державин. Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже ушиваться из нашего Севастополя. И также подтверждаем поражение буксира Муру (судна Профессор Николай Муру, – Ред.), – подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что оккупанты сейчас отбуксовывают пораженный буксир. У него “есть соответствующие повреждения”.

Плетенчук отметил, что пока не может предоставить информацию о характере повреждений судов и обстоятельствах, при которых это произошло.

Что предшествовало

Накануне появилась информация о том, что патрульный корабль Черноморского флота РФ Павел Державин получил 13 октября второе повреждение. В ВМС Украины отметили, что судно “покинуло место инцидента” и отошло на несколько километров.

Мониторинговые группы в соцсетях публиковали данные о том, что это произошло на внешнем рейде Севастополя. И что кроме корабля Павел Державин, повреждения получил буксир, который россияне отправили для его эвакуации.

Кроме того, сообщалось, что 13 октября на рейде в Севастополе подорвался малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М.

СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины информировали, что ракетоноситель и корабль Павел Державин были поражены дронами Морський малюк с экспериментальным вооружением.

Патрульное судно Павел Державин получило первое повреждение 11 октября вблизи Севастополя.

Фото: Минобороны РФ

Источник : Укринформ

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