Пятница 13-е для флота РФ в Крыму: в ВМС сообщили о поражении еще одного судна
В пятницу, 13 октября, возле временно оккупированного Севастополя было поражено российское спасательное буксирное судно Профессор Николай Муру. Оно направлялось на помощь поврежденному патрульному кораблю Павел Державин.
Это подтвердил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, вчера была “пятница тринадцатое” для Черноморского флота РФ.
– Дважды был поражен патрульный корабль Павел Державин. Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже ушиваться из нашего Севастополя. И также подтверждаем поражение буксира Муру (судна Профессор Николай Муру, – Ред.), – подчеркнул Плетенчук.
Он добавил, что оккупанты сейчас отбуксовывают пораженный буксир. У него “есть соответствующие повреждения”.
Плетенчук отметил, что пока не может предоставить информацию о характере повреждений судов и обстоятельствах, при которых это произошло.
Что предшествовало
Накануне появилась информация о том, что патрульный корабль Черноморского флота РФ Павел Державин получил 13 октября второе повреждение. В ВМС Украины отметили, что судно “покинуло место инцидента” и отошло на несколько километров.
Мониторинговые группы в соцсетях публиковали данные о том, что это произошло на внешнем рейде Севастополя. И что кроме корабля Павел Державин, повреждения получил буксир, который россияне отправили для его эвакуации.
Кроме того, сообщалось, что 13 октября на рейде в Севастополе подорвался малый ракетный корабль проекта 21 631 Буян-М.
СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины информировали, что ракетоноситель и корабль Павел Державин были поражены дронами Морський малюк с экспериментальным вооружением.
Патрульное судно Павел Державин получило первое повреждение 11 октября вблизи Севастополя.
Фото: Минобороны РФ
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