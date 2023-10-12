Повреждение российского корабля Павел Державин подтвердили в ВМС Украины

Большой патрульный корабль Черноморского флота РФ Павел Державин действительно получил повреждения 11 октября вблизи Севастополя во временно оккупированном Крыму, сообщил в эфире Радио Свобода спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

— Мы официально можем подтвердить, что корабль этот получил повреждения… Можно это расценивать как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть украинский Севастополь, — подчеркнул он.

Плетенчук сказал, что не может рассказать об обстоятельствах этого инцидента, но факт такой есть.

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Накануне, 11 октября, в СМИ появилась информация о якобы подрыве в Севастополе российского большого патрульного корабля Павел Державин.

По данным источников, корабль подорвался на российской мине.

В России кораблей такого типа всего четыре – Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.

Источник : Радио Свобода

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