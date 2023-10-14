П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна

У п’ятницю, 13 жовтня, поблизу тимчасово окупованого Севастополя було уражене російське рятувальне буксирне судно Профессор Николай Муру. Воно прямувало на допомогу пошкодженому патрульному кораблю Павел Державин.

Це підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, вчора була “п’ятниця тринадцяте” для Чорноморського флоту РФ.

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– Двічі було уражено патрульний корабель Павел Державин. Лише з другого разу він зрозумів, що йому час вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира Муру (судна Профессор Николай Муру, – Ред.), – наголосив Плетенчук.

Він додав, що окупанти зараз відбуксовують уражений буксир. У нього “є відповідні пошкодження”.

Плетенчук зазначив, що поки не може надати інформацію щодо характеру пошкоджень суден та обставин, за яких це відбулося.

Що передувало

Напередодні з’явилася інформація, що патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин дістав 13 жовтня друге пошкодження. У ВМС України зазначили, що судно “залишило місце інциденту” і відійшло на кілька кілометрів.

Моніторингові групи в соцмережах публікували дані, що це сталося на зовнішньому рейді Севастополя. І що крім корабля Павел Державин, пошкоджень зазнав буксир, який росіяни відправили для його евакуації.

Крім того, повідомлялося, що 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України інформували, що ракетоносій і корабель Павел Державин були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

Патрульне судно Павел Державин дістало перше пошкодження 11 жовтня поблизу Севастополя.

Фото: Міноборони РФ

Джерело : Укрінформ

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