Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна

Корабель РФ Николай Муру

У п’ятницю, 13 жовтня, поблизу тимчасово окупованого Севастополя було уражене російське рятувальне буксирне судно Профессор Николай Муру. Воно прямувало на допомогу пошкодженому патрульному кораблю Павел Державин.

Це підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, вчора була “п’ятниця тринадцяте” для Чорноморського флоту РФ.

Зараз дивляться

– Двічі було уражено патрульний корабель Павел Державин. Лише з другого разу він зрозумів, що йому час вже вшиватися з нашого Севастополя. І так само підтверджуємо ураження буксира Муру (судна Профессор Николай Муру, – Ред.), – наголосив Плетенчук.

Він додав, що окупанти зараз відбуксовують уражений буксир. У нього “є відповідні пошкодження”.

Плетенчук зазначив, що поки не може надати інформацію щодо характеру пошкоджень суден та обставин, за яких це відбулося.

Що передувало

Напередодні з’явилася інформація, що патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Павел Державин дістав 13 жовтня друге пошкодження. У ВМС України зазначили, що судно “залишило місце інциденту” і відійшло на кілька кілометрів.

Моніторингові групи в соцмережах публікували дані, що це сталося на зовнішньому рейді Севастополя. І що крім корабля Павел Державин, пошкоджень зазнав буксир, який росіяни відправили для його евакуації.

Крім того, повідомлялося, що 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України інформували, що ракетоносій і корабель Павел Державин були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

Патрульне судно Павел Державин дістало перше пошкодження 11 жовтня поблизу Севастополя.

Фото: Міноборони РФ

Джерело: Укрінформ
атака дронами, Війна в Україні, ВМС України, Севастополь, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
GLSDB
Очільник МВА про штурми Авдіївки: Окупанти визначили новий дедлайн для захоплення Донеччини
Місто Авдіївка
Херсон і прилеглі населені пункти під ворожим обстрілом: що відомо
вибух дим
У Білому домі прокоментували активізацію росіян біля Лимана та Авдіївки
Джон Кірбі
Б’ють на 150 км: виробник бомб GLSDB пояснив, коли їх може отримати Україна
Високоточна бомба GLSDB

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Мінус із бюджету за кожного українця: чому ринкові реформи газу важливі для обох сторін
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь