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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве начали демонтаж здания стадиона Локомотив, поврежденного из-за обстрела РФ: первые кадры

розбір Локоматива
Фото: Факти ICTV

В Киеве начали демонтаж стадиона Локомотив, который подвергся значительным разрушениям в результате российской ракетной атаки во вторник, 23 января.

Как сообщает с места происшествия журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк, на месте работает спецтехника.

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Стадион расположен в Соломенском районе и является тренировочной базой столичного футбольного клуба Локомотив, который выступает в текущем сезоне во Второй лиге.

Удар по стадиону

23 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине.

Значительное количество ракет враг направил на столицу.

В результате обстрела был поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек получил ранения.

В ГСЧС сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине 23 января пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

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Київ, Локомотив, ракетний удар
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