В Киеве начали демонтаж здания стадиона Локомотив, поврежденного из-за обстрела РФ: первые кадры
В Киеве начали демонтаж стадиона Локомотив, который подвергся значительным разрушениям в результате российской ракетной атаки во вторник, 23 января.
Как сообщает с места происшествия журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк, на месте работает спецтехника.
Стадион расположен в Соломенском районе и является тренировочной базой столичного футбольного клуба Локомотив, который выступает в текущем сезоне во Второй лиге.
Удар по стадиону
23 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине.
Значительное количество ракет враг направил на столицу.
В результате обстрела был поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек получил ранения.
В ГСЧС сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине 23 января пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.