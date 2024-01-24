У Києві почали демонтаж будівлі стадіону Локомотив, пошкодженого через обстріл РФ: перші кадри

У Києві почали демонтаж стадіону Локомотив, який зазнав значних руйнувань унаслідок російської ракетної атаки у вівторок, 23 січня.

Як повідомляє з місця події журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк, на місці працює спецтехніка.

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Стадіон розташований у Солом’янському районі та є тренувальною базою столичного футбольного клубу Локомотив, який виступає у поточному сезоні у Другій лізі.

Удар по стадіону

23 січня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні.

Значну кількість ракет ворог направив на столицю.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одна людина зазнала поранення.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні 23 січня п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали.

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