У Києві почали демонтаж будівлі стадіону Локомотив, пошкодженого через обстріл РФ: перші кадри
У Києві почали демонтаж стадіону Локомотив, який зазнав значних руйнувань унаслідок російської ракетної атаки у вівторок, 23 січня.
Як повідомляє з місця події журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк, на місці працює спецтехніка.
Стадіон розташований у Солом’янському районі та є тренувальною базою столичного футбольного клубу Локомотив, який виступає у поточному сезоні у Другій лізі.
Удар по стадіону
23 січня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні.
Значну кількість ракет ворог направив на столицю.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одна людина зазнала поранення.
У ДСНС повідомили, що внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні 23 січня п’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали.