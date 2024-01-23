Через атаку РФ постраждав спорткомплекс СК Локомотив – фото до та після

Внаслідок російської ракетної атаки у вівторок, 23 січня, зазнав руйнувань київський стадіон Локомотив. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Стадіон розташований у Солом’янському районі та є тренувальною базою столичного футбольного клубу Локомотив, який виступає у поточному сезоні у Другій лізі.

— Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС, – повідомили в УЗ.

Там додали, що на цьому стадіоні щодня тренувалися понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин з таких міст, як Херсон, Маріуполь та Мелітополь. Дітей на момент ракетного обстрілу на території комплексу не було.

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Масштаб руйнувань оцінять після завершення рятувальних робіт. Всі тренування на арені у вівторок, 23 січня, скасували.

У київському Локомотиві показали кадри до та після ракетного обстрілу російських терористів.

— Найстрашніший ранок для великої родини Локо! Черговий акт тероризму від нікчемних мразот, які не мають жодних цінностей, – написала на сторінці київського Локомотиву у соціальній мережі Instagram.

Що відомо про Локомотив

Він є одним із найстаріших футбольних клубів столиці. Нині виступає у Другій лізі.

Стадіон Локомотив відкрили 2 серпня 1925 року на місці стадіону для ігор працівників залізничного вокзалу, сучасну назву отримав у жовтні 1935 року.

Відомо, що три місяці тому на стадіоні провели ремонтні роботи. Також на базі СК Локомотив тренувався дитячий баскетбольний клуб Станіслава Медведенка Ведмеді.

Фото: Укрзалізниця

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