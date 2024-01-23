Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тривога по всій Україні: РФ запустила ракети
О шостій ранку 23 січня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ракет.
Наразі в повітрі перебувають літаки Ту-95МС, Ту-22МЗ та, імовірно, Су-34.
Перша група ракет вже перетнула повітряний простір Сумської області. Звідти попрямувала в напрямку Полтавщини.
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Наразі ракети тримають курс через Черкаську область у бік Заходу країни.
Фото: Міноборони Росії
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