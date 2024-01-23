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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Тривога по всій Україні: РФ запустила ракети

Удар із літаків Ту-95 мс ракетами Х-101

О шостій ранку 23 січня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами ракет.

Наразі в повітрі перебувають літаки Ту-95МС, Ту-22МЗ та, імовірно, Су-34.

Перша група ракет вже перетнула повітряний простір Сумської області. Звідти попрямувала в напрямку Полтавщини.

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Наразі ракети тримають курс через Черкаську область у бік Заходу країни.

Фото: Міноборони Росії

 

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