Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля: пожар на ферме тушили до утра
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали ударными беспилотниками Shahed-136/131 Александровку Николаевской области.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.
Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля
Во время обстрела Николаевщины дронами Шахед 9 февраля вспыхнул пожар на фермерском хозяйстве поселка Александровка.
Кроме того, во время атаки были повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения.
Возгорание ликвидировали в 06:15.
Пострадавших, отмечает глава области, нет.
Атака дронами сегодня
Российские военные атаковали Украину в ночь на 9 февраля 16 дронами.
Подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 10 из 16 Шахедов в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Половину дронов приземлили на юге страны, в частности, четыре – на Херсонщине и один – на Николаевщине.
Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Виталий Ким, Силы обороны Юга Украины