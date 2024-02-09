Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля: пожар на ферме тушили до утра

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали ударными беспилотниками Shahed-136/131 Александровку Николаевской области.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

Обстрел Николаевщины дронами Шахед 9 февраля

Во время обстрела Николаевщины дронами Шахед 9 февраля вспыхнул пожар на фермерском хозяйстве поселка Александровка.

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Кроме того, во время атаки были повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения.

Возгорание ликвидировали в 06:15.

Пострадавших, отмечает глава области, нет.

Атака дронами сегодня

Российские военные атаковали Украину в ночь на 9 февраля 16 дронами.

Подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 10 из 16 Шахедов в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Половину дронов приземлили на юге страны, в частности, четыре – на Херсонщине и один – на Николаевщине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виталий Ким, Силы обороны Юга Украины

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