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Обстрел Украины дронами Шахед 9 февраля: уничтожены 10 из 16 БпЛА

Протиповітряна оборона України
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину 16 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.

Об этом в утренней сводке сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Атака дронами сегодня

Российские военные для атаки дронами в ночь на 9 февраля применили 16 БпЛА.

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Запускали захватчики беспилотники из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, и Курской области РФ.

Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате 10 из 16 Шахедов были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Обстрел Коропова под Змиевом 9 февраля

Во время атаки дронов 9 февраля по меньшей мере семь ударов пришлись по селу Коропово, что под Змиевом на Харьковщине.

Во время обстрела Коропова огнем охватило здание отеля, летнюю площадку ресторана и три легковых автомобиля.

47-летнему пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь на месте.

Другими ударами повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ
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