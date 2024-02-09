Обстрел Украины дронами Шахед 9 февраля: уничтожены 10 из 16 БпЛА
В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину 16 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131.
Об этом в утренней сводке сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Атака дронами сегодня
Российские военные для атаки дронами в ночь на 9 февраля применили 16 БпЛА.
Запускали захватчики беспилотники из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, и Курской области РФ.
Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате 10 из 16 Шахедов были уничтожены в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
Обстрел Коропова под Змиевом 9 февраля
Во время атаки дронов 9 февраля по меньшей мере семь ударов пришлись по селу Коропово, что под Змиевом на Харьковщине.
Во время обстрела Коропова огнем охватило здание отеля, летнюю площадку ресторана и три легковых автомобиля.
47-летнему пострадавшему охраннику оказали медицинскую помощь на месте.
Другими ударами повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.
Полномасштабная война в Украине длится уже 716-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.