Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого: пожежу на фермі гасили до ранку
Уночі проти 9 лютого російські війська атакували ударними безпілотниками Shahed-136/131 Олександрівку Миколаївської області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого
Під час обстрілу Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого спалахнула пожежа на фермерському господарстві селища Олександрівка.
Крім того, під час атаки було пошкоджено три вантажні автомобілі, автобус та складські приміщення.
Займання ліквідували о 06:15.
Постраждалих, зазначає очільник області, немає.
Атака дронами сьогодні
Російські військові атакували Україну вночі проти 9 лютого 16 дронами.
Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України знищили 10 із 16 Шахедів у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
Половину дронів приземлили на півдні країни, зокрема, чотири – на Херсонщині та один – на Миколаївщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Віталій Кім, Сили оборони Півдня України