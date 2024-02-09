Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого: пожежу на фермі гасили до ранку

Уночі проти 9 лютого російські війська атакували ударними безпілотниками Shahed-136/131 Олександрівку Миколаївської області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого

Під час обстрілу Миколаївщини дронами Шахед 9 лютого спалахнула пожежа на фермерському господарстві селища Олександрівка.

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Крім того, під час атаки було пошкоджено три вантажні автомобілі, автобус та складські приміщення.

Займання ліквідували о 06:15.

Постраждалих, зазначає очільник області, немає.

Атака дронами сьогодні

Російські військові атакували Україну вночі проти 9 лютого 16 дронами.

Підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України знищили 10 із 16 Шахедів у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Половину дронів приземлили на півдні країни, зокрема, чотири – на Херсонщині та один – на Миколаївщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Віталій Кім, Сили оборони Півдня України

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