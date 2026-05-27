День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в 2026 году отмечают 27 мая. Именно в этот день поздравляют военнослужащих ССО — одного из самых молодых и элитных родов сил Вооруженных сил Украины.

День Сил специальных операций ВСУ в 2026 году приходится на среду, 27 мая. Новую дату профессионального праздника официально установили в 2025 году указом президента Украины Владимира Зеленского.

27 мая выбрали не случайно. Именно в этот день в 2014 году украинские спецназовцы провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и подняли над ним флаг Украины.

До 2025 года День ССО в Украине отмечали 29 июля.

Что известно о Силах специальных операций ВСУ

Силы специальных операций официально создали как отдельный род сил ВСУ 5 января 2016 года в рамках военной реформы.

В состав ССО входят подразделения специального назначения, информационно-психологических операций, движения сопротивления и обеспечения. Военные выполняют специальную разведку, работают в тылу врага, проводят диверсионные и антитеррористические операции.

Символом ССО является волк, а девизом — легендарное высказывание князя Святослава Храброго Иду на вы!.

Кандидаты в ССО проходят один из самых сложных отборов в Вооруженных силах Украины. Во время подготовки бойцов учат работать в условиях высокого риска, проводить рейды в тылу врага, выполнять разведывательные и боевые задачи.

После начала полномасштабного вторжения России Силы специальных операций стали одним из ключевых элементов обороны Украины.

Бойцы ССО принимали участие в обороне Гостомеля и Мощуна, операции на острове Змеиный, деоккупации Херсона и боях за Бахмут. Также военные проводят спецоперации в тылу врага, поражают логистические маршруты и военные объекты РФ.

Поздравления с Днем ССО в прозе

Поздравляю с Днем Сил специальных операций ВСУ! Спасибо за ваше мужество, выдержку и невероятно сложную работу! Желаю сил, надежного тыла и возвращаться домой после каждого задания!

С Днем ССО Украины! Пусть каждая операция завершается успехом, побратимы всегда прикрывают друг друга, а дома ждут родные люди. Крепкого здоровья, выдержки и победы!

Искренние поздравления воинам Сил специальных операций! Спасибо за вашу смелость, профессионализм и защиту Украины в самых опасных точках фронта. Пусть судьба бережет вас в каждом бою!

С Днем ССО ВСУ! Желаем несокрушимости, уверенности в собственных силах и мирного неба над Украиной. Спасибо за защиту и вашу службу!

Поздравляем воинов Сил специальных операций Украины с праздником! Пусть выдержка и боевое братство помогают преодолевать любые вызовы. Желаем успешных операций, надежной защиты, победы и мира в каждом доме!

