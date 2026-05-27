В результате российского обстрела в ночь на 24 мая были повреждены здания Национального университета Киево-Могилянской академии.

Об этом говорится в сообщении учебного заведения в Facebook.

В академии сообщили, что пострадали пять учебных корпусов, Научная библиотека, музей и Культурно-художественный центр университета.

В вузе подчеркнули, что атака РФ направлена не только против инфраструктуры, но и против украинской культуры, истории и образования.

— Россия пытается уничтожить нашу культуру, историю и образование. Несмотря на это, могилянцы продолжают учиться, работать и жить, — отметили в академии.

По предварительным оценкам, для критического восстановления поврежденных зданий необходимо около 1,5 млн грн. Эти средства планируют направить на ликвидацию последствий обстрела и создание безопасных условий для обучения и работы студентов и преподавателей.

Также в НаУКМА призвали оказать экспертную помощь для оценки повреждений и дальнейшего восстановления зданий университета.

На странице университета в Facebook объявили о сборе средств на восстановление.

Напомним, что серия мощных взрывов в Киеве прогремела ночью 24 мая. Повреждения и разрушения зафиксированы во всех районах столицы.

По состоянию на 26 мая известно о трех погибших и 86 пострадавших.

Фото: Национальный университет Киево-Могилянская академия

