На восстановление требуется 1,5 млн грн: РФ повредила здания Киево-Могилянской академии
- Повреждены пять учебных корпусов, библиотека, музей и культурный центр.
- В НаУКМА заявили о нападении РФ на украинское образование и культуру.
- На капитальный ремонт зданий требуется 1,5 млн грн.
В результате российского обстрела в ночь на 24 мая были повреждены здания Национального университета Киево-Могилянской академии.
Об этом говорится в сообщении учебного заведения в Facebook.
Пострадала Киево-Могилянская академия
В академии сообщили, что пострадали пять учебных корпусов, Научная библиотека, музей и Культурно-художественный центр университета.
В вузе подчеркнули, что атака РФ направлена не только против инфраструктуры, но и против украинской культуры, истории и образования.
— Россия пытается уничтожить нашу культуру, историю и образование. Несмотря на это, могилянцы продолжают учиться, работать и жить, — отметили в академии.
По предварительным оценкам, для критического восстановления поврежденных зданий необходимо около 1,5 млн грн. Эти средства планируют направить на ликвидацию последствий обстрела и создание безопасных условий для обучения и работы студентов и преподавателей.
Также в НаУКМА призвали оказать экспертную помощь для оценки повреждений и дальнейшего восстановления зданий университета.
На странице университета в Facebook объявили о сборе средств на восстановление.
Напомним, что серия мощных взрывов в Киеве прогремела ночью 24 мая. Повреждения и разрушения зафиксированы во всех районах столицы.
По состоянию на 26 мая известно о трех погибших и 86 пострадавших.
Фото: Национальный университет Киево-Могилянская академия