Во временно оккупированном Севастополе ночью прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о вероятном попадании в здание штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Гоголя.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Удар по штабу ВВС ЧФ РФ в Севастополе

По данным канала, после уничтожения главного штаба Черноморского флота России в сентябре 2023 года именно штаб ВВС использовали в качестве места расположения главного органа управления флота оккупантов. Очевидцы также сообщали о движении машин скорой помощи в центр города и двух пожарах — в районе Севастопольской бухты и вблизи штаба ВВС ЧФ РФ.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город ночью подвергся комбинированной атаке с применением беспилотников и ракет Storm Shadow.

По его словам, российская ПВО и мобильные огневые группы якобы сбили более 20 дронов в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Развожаев утверждает, что погибших и пострадавших нет.

В то же время он подтвердил повреждение нескольких объектов в городе. В частности, на Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка РФ, где загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повреждены окна и балконы.

Также, по словам оккупационного чиновника, на Ластовой площади повреждены фасад, окна и балконы восьмиэтажного жилого дома. В районе улицы Гоголя якобы ракета, по предварительным данным, повредила административное здание, которое, как утверждает Развожаев, давно не использовалось. В многоэтажках рядом взрывная волна выбила окна.

21 апреля и в ночь на 22 апреля Силы обороны нанесли серию ударов по объектам российской армии на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах РФ. Одним из ключевых объектов стал пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ в районе оккупированного Севастополя.

