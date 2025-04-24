Взрывы в Харькове 25 апреля: есть попадания Shahed по территории предприятий, вспыхнули пожары

Мощные взрывы в Харькове прогремели в пятницу, 25 апреля, когда российские войска пытались атаковать город ударными дронами Shahed.

Взрывы в Харькове 25 апреля — какие последствия атаки Shahed

О том, что Харьков оказался под атакой вражеских ударных дронов Shahed, подтвердил городской глава Игорь Терехов.

— По состоянию на сейчас, зафиксировано пять ударов по Харькову. Сейчас еще группа вражеских БпЛА заходит на город — будьте осторожны, — заявил мэр Харькова.

По предварительной информации, в Харькове зафиксировано несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего вспыхнули пожары.

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Из-за попадания вражеского беспилотника по Слободскому району в Харькове горит гражданское предприятие, рассказал Терехов.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали дроны в небе над Харьковом. Перед взрывами украинские военнослужащие предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА в направлении Харькова.

В ночь на 24 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами.

Под массированным ударом оказались Харьковщина, Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

Как сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, в Харькове в результате массированного обстрела ранения обломками получили два человека. Трое лиц получили острую реакцию на стресс. В пригороде девочка-подросток получила акубаротравму.

Также повреждены жилые дома, школа и различные объекты инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 157-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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