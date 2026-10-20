Администрация президента США Дональда Трампа затягивает утверждение передачи Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы для защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

США задерживают передачу ракет-перехватчиков для Украины

Задержки возникли на фоне последних заявлений Трампа, в которых он демонстрирует благосклонность к России и критикует Украину.

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По информации собеседников издания, по крайней мере часть ракет для комплексов Patriot Украина должна получить от дружественных ей стран. Однако для осуществления таких поставок необходимо разрешение министра обороны США Пита Хегсета.

Вашингтон сохраняет контроль над передачей этого оружия другим государствам, поскольку ракеты производят в Соединенных Штатах и их экспорт подпадает под соответствующие ограничения.

Американский чиновник и еще трое собеседников The Washington Post, знакомых с ситуацией, рассказали, что Хегсет официально не отказал в передаче ракет, однако не предпринял необходимых мер для ее согласования. При этом министр продолжает одобрять отдельные виды военной помощи Украине.

Как отмечает WP, Трамп все чаще возлагает на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на энергоносители и ухудшение политических перспектив перед промежуточными выборами в США.

В понедельник американского президента спросили, продолжают ли Соединенные Штаты обмениваться разведывательной информацией с Украиной.

— Мы делимся разведданными. Мы делимся многим. Мы многое предоставили Украине. Знаете что, мы многое предоставили Украине. А они нам ничего не дали, — ответил Трамп.

Украина уже несколько месяцев атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь усилить давление на Кремль. С лета украинские военные испытывают острый дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Война США против Ирана создала значительную нагрузку на мировые запасы этих ракет. Поэтому Украина ежемесячно рискует столкнуться с критической нехваткой перехватчиков. Соединенные Штаты обычно поставляют их небольшими партиями, часто по несколько единиц за раз, по мере производства.

Представитель Белого дома, который общался с журналистами на условиях анонимности, заявил, что США “продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, стремясь положить конец войне”.

Что говорят в Госдепартаменте США

Как пишет Европейская правда, государственный секретарь США Марко Рубио уверяет, что в вопросе поставок американского вооружения Украине по программе PURL “ничего не изменилось”.

Рубио признал, что поставки ракет-перехватчиков для Украины могут задерживаться, поскольку на этот вид вооружения претендуют и другие американские партнеры.

Он подчеркнул, что программа PURL продолжает работать без изменений, а Соединенные Штаты не прекращали обмен разведывательными данными с Украиной.

— Итак, позвольте мне прояснить это. И, как я уже отметил в разговоре с ним (президентом Владимиром Зеленским, – Ред.), во-первых, что касается Министерства обороны, все, что они делают в отношении Украины, остается без изменений. Ничего не изменилось. Во-вторых, это обмен разведданными. Президент (США Дональд Трамп, – Ред.) четко дал понять, что все в порядке. Никаких подобных изменений нет, – сказал госсекретарь журналистам во время визита в Индию.

По словам Рубио, перехватчики сейчас являются одним из самых востребованных видов вооружения в мире. Он объяснил, что “каждая страна в мире хотела бы иметь перехватчики”. Из-за высокого спроса сроки их поставок могут меняться.

— Поэтому Украине ни в чем намеренно не отказывают. Просто это баланс между нашими обязательствами перед другими партнерами и, откровенно говоря, нашими собственными стандартами и требованиями к нашим объектам, – уточнил он.

Рубио подчеркнул, что задержки с передачей американского оружия Украине не связаны с политическими мотивами.

— Думаю, главный вывод для вас заключается в том, что не существовало никакой преднамеренной политической директивы о причинении вреда Украине, – добавил он.

Сколько ракет Patriot получает Украина

18 октября в интервью Bloomberg президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получает всего 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в месяц. Это примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

По словам главы государства, Украина сталкивается с задержками поставок американских ракет-перехватчиков для Patriot, хотя часть вооружения уже оплачена.

— Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные — нет. И это не технический вопрос, — заявил президент.

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