Днем прогремели взрывы в Харькове. Под вражеской атакой оказались Шевченковский и Новобаварский районы города.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 20 октября: что известно

По Шевченковскому району враг нанес ракетный удар.

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По состоянию на 16:00 известно о четырех пострадавших; у людей осколочные ранения и контузии. На месте работают бригады медиков.

Предварительно известно о повреждениях частных домов и гражданского предприятия. Работают спасатели.

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