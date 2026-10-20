Марта Бондаренко, редактор ленты
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Взрывы в Харькове: повреждены дома и предприятие, есть раненые
Днем прогремели взрывы в Харькове. Под вражеской атакой оказались Шевченковский и Новобаварский районы города.
Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 20 октября: что известно
По Шевченковскому району враг нанес ракетный удар.
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По состоянию на 16:00 известно о четырех пострадавших; у людей осколочные ранения и контузии. На месте работают бригады медиков.
Предварительно известно о повреждениях частных домов и гражданского предприятия. Работают спасатели.
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