Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны самостоятельно определять, когда проводить выборы и кого избирать главой государства. Голосование должно проходить в соответствии с законом и Конституцией, когда все граждане будут иметь возможность принять в нем участие.

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Зеленский о выборах в Украине

По словам президента, проведение выборов пока не является главным вопросом для украинского общества. Прежде всего, стране необходимо завершить войну и вернуться к нормальной жизни.

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Зеленский подчеркнул, что во время организации выборов нужно, чтобы все граждане, в том числе военнослужащие на фронте и украинцы за границей, имели возможность проголосовать.

В то же время президент подверг сомнению возможность проведения открытых и демократических выборов в условиях российских атак.

— Но как можно организовать открытые и демократические выборы при наличии западных наблюдателей во время атак беспилотников и ракет? Я не думаю, что это возможно, – отметил Владимир Зеленский.

Почему Россия поднимает вопрос выборов

Зеленский считает, что Россия поднимает вопросы украинских выборов, потому что думает, что смена президента облегчит ей достижение собственных целей.

На вопрос, может ли отсрочка выборов ослабить украинскую демократию, Зеленский подчеркнул, что никто не держится за свой пост. Он подчеркнул, что каждый должен выполнять свои обязанности: военные защищать страну на передовой, а другие граждане работать и платить налоги, чтобы Украина сохранила независимость.

Что Зеленский сказал американцам о выборах

Отдельно Владимир Зеленский обратился к американцам, повторяющим кремлевские нарративы и призывающим к смене выборов. Президент подчеркнул, что решение о выборах должны приниматься сами украинцами, а не внешними партнерами.

— Американцам, которые призывают к смене президента Украины, я говорю: пусть украинцы сами проводят свои выборы и делают свой выбор в рамках закона, — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности баллотироваться на второй президентский срок, если выборы в Украине пройдут до окончания войны.

Также президент заявил о готовности организовать выборы в Украине при условии 60-дневного полного прекращения огня со стороны России.

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