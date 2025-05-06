Присвоил 5,8 млрд грн: Интерпол разыскивает экс-главу крупного нефтеконцерна Украины

В международный розыск Интерпола объявили экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны. Его подозревают в присвоении 5,8 млрд грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В международный розыск объявили участников незаконной схемы

Следствие выяснило, что чиновник создал преступную группу, в которую привлек своего заместителя, руководителя одного из управлений и шестерых предпринимателей.

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Через компании, которые были под его контролем, они заключали договоры на поставку нефтепродуктов. Деньги за эти сделки на самом деле не платились, а полученные средства легализировали через зарубежные банки.

Правоохранители уже сообщили всем участникам схемы о подозрении. Им инкриминируют присвоение чужого имущества в путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). За это фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также следователи наложили арест на счета в ценных бумагах французской инвесткомпании, связанной с подозреваемым, а также на корпоративные права нескольких предприятий.

Шестерых участников преступной группы объявили в государственный и международный розыск.

— При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества (НЦБ Интерпола в Украине) в отношении подозреваемых опубликовали Красные оповещения в учете Генерального секретариата Интерпола. Когда злоумышленников установят в любой из цивилизованных стран мира, они будут арестованы и экстрадированы в Украину, — сообщили полиции.

Источник : Нацполиция

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