TikTok-шпионка: СБУ задержала агентку ФСБ, которая сливала позиции ВСУ в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную вражескую агентку на территории Донбасса.

Речь идет о 43-летней работнице местного угледобывающего предприятия, выполнявшей разведзадачу в пользу страны-агрессора, корректируя артиллерийские удары по Покровскому направлению.

В Донецкой области задержали агентку Кремля

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Как установили следователи, представители ФСБ обратили внимание на женщину после ее активности в TikTok.

Они вышли с ней на контакт, а затем организовали связь через другой зашифрованный канал в мессенджере.

По указанию куратора из российской спецслужбы фигурантка проводила обследование прифронтовой территории вблизи Мирнограда, пытаясь обнаружить размещение украинских военных подразделений.

– Врага особенно интересовали тыловые локации ВСУ и боевые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, — говорится в официальном сообщении.

Агентку удалось идентифицировать и задержать на одном из блокпостов.

Во время осмотра у нее был обнаружен мобильный телефон, на который она снимала расположение подразделений Сил обороны, а также вела коммуникацию с представителем ФСБ.

По информации СБУ, женщина является жительницей прифронтового Мирнограда, постоянно находящегося под вражескими обстрелами.

Во время эвакуации гражданского населения она осталась в городе, чтобы продолжить сотрудничество с агрессором, а своих детей вывезла вглубь контролируемой территории Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ — государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала 51-летнего помощника машиниста местного локомотивного депо, который шпионил за эшелонами ВСУ и передавал координаты военных объектов.

Источник : СБУ

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