Шпигував під виглядом військового ЗСУ на Курському напрямку: СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки України викрила чергового російського агента, що діяв на Сумщині.

Ним виявився 44-річний місцевий житель, який на завдання ФСБ збирав розвіддані про позиції Сил оборони на Курському напрямку.

На Сумщині затримали агента ФСБ

Для виконання своїх завдань чоловік маскувався під військового Збройних сил України, перевдягавшись у піксельну форму.

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Згідно з матеріалами слідства фігурант пересувався прикордонними територіями на рейсових автобусах, де приховано фіксував місця дислокації українських підрозділів і маршрути їхнього пересування.

Отриману інформацію він передавав куратору з ФСБ через месенджер, використовуючи кодові слова для підтвердження виходу на зв’язок і готовності надати звіт.

За інформацією кіберфахівців СБУ, зібрані агентом дані мали бути використані для завдання прицільних ударів по українських військових позиціях.

Завдяки вчасному втручанню СБУ було зірвано плани ворога. Агента викрили і затримали безпосередньо під час шпигування поблизу одного з об’єктів ЗСУ.

Покарання для зрадника

Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із зашифрованим чатом, у який він передавав координати для потенційних ударів керованими авіабомбами.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.

Він перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала крота в бойовій бригаді ЗСУ на Харківщині, який зливав позиції російським окупантам.

Джерело : СБУ

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