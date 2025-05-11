Умер мужчина, которого тяжело ранило во время атаки на Черкассы 6 мая – ОВА
Умер 58-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время дроновой атаки на Черкассы 6 мая.
Об этом 11 мая сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Атака на Черкассы 6 мая: что известно
58-летний мужчина получил ранения 6 мая, когда Черкассы атаковали запущенные россиянами беспилотники.
Тогда силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 10 дронов.
Однако один из БпЛА во время падения тяжело ранил мужчину.
– Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли. Искренние соболезнования родным, – написал Игорь Табурец.
Напомним, что во время атаки на Черкассы 6 мая были повреждены магазин и частное предприятие.
На следующий день, 7 мая, вражеские дроны атаковали область двумя волнами.
Во время первой волны ПВО уничтожила 27 дронов.
В Уманском районе обломками БпЛА была повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.
В Звенигородском районе выбило окна в местном садике и сельсовете.
Во время второй волны обстрела в Умани был поврежден корпус аграрного лицея.
Взрывной волной выбило окна частного предприятия, повредило жилую трехэтажку.
Зафиксированы были разрушения и в частном секторе.
Пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения ног, а женщина – баротравму.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Табурец