Умер мужчина, которого тяжело ранило во время атаки на Черкассы 6 мая – ОВА

Умер 58-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время дроновой атаки на Черкассы 6 мая.

Об этом 11 мая сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака на Черкассы 6 мая: что известно

58-летний мужчина получил ранения 6 мая, когда Черкассы атаковали запущенные россиянами беспилотники.

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Тогда силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 10 дронов.

Однако один из БпЛА во время падения тяжело ранил мужчину.

– Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти, к сожалению, не смогли. Искренние соболезнования родным, – написал Игорь Табурец.

Напомним, что во время атаки на Черкассы 6 мая были повреждены магазин и частное предприятие.

На следующий день, 7 мая, вражеские дроны атаковали область двумя волнами.

Во время первой волны ПВО уничтожила 27 дронов.

В Уманском районе обломками БпЛА была повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.

В Звенигородском районе выбило окна в местном садике и сельсовете.

Во время второй волны обстрела в Умани был поврежден корпус аграрного лицея.

Взрывной волной выбило окна частного предприятия, повредило жилую трехэтажку.

Зафиксированы были разрушения и в частном секторе.

Пострадали два человека. Мужчина получил осколочные ранения ног, а женщина – баротравму.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Табурец

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