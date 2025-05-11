Помер чоловік, якого важко поранило під час атаки на Черкаси 6 травня – ОВА
Помер 58-річний чоловік, який дістав важкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня.
Про це 11 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Атака на Черкаси 6 травня: що відомо
58-річний чоловік дістав поранення 6 травня, коли Черкаси атакували запущені росіянами безпілотники.
Тоді силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 10 дронів.
Однак один із БпЛА під час падіння важко поранив чоловіка.
– Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним, – написав Ігор Табурець.
Нагадаємо, що під час атаки на Черкаси 6 травня було пошкоджено магазин та приватне підприємство.
Наступного дня, 7 травня, ворожі дрони атакували область двома хвилями.
Під час першої хвилі ППО знищила 27 дронів.
В Уманському районі уламками БпЛА було пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів.
У Звенигородському районі повибивало вікна в місцевому садочку та сільраді.
Під час другої хвилі обстрілу в Умані було пошкоджено корпус аграрного ліцею.
Вибуховою хвилею вибило вікна приватного підприємства, пошкодило житлову триповерхівку.
Зафіксовані були руйнування й у приватному секторі.
Постраждали двоє людей. Чоловік дістав осколкові поранення ніг, а жінка – баротравму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Табурець