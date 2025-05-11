Помер чоловік, якого важко поранило під час атаки на Черкаси 6 травня – ОВА

Помер 58-річний чоловік, який дістав важкі поранення під час дронової атаки на Черкаси 6 травня.

Про це 11 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Черкаси 6 травня: що відомо

58-річний чоловік дістав поранення 6 травня, коли Черкаси атакували запущені росіянами безпілотники.

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Тоді силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 10 дронів.

Однак один із БпЛА під час падіння важко поранив чоловіка.

– Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним, – написав Ігор Табурець.

Нагадаємо, що під час атаки на Черкаси 6 травня було пошкоджено магазин та приватне підприємство.

Наступного дня, 7 травня, ворожі дрони атакували область двома хвилями.

Під час першої хвилі ППО знищила 27 дронів.

В Уманському районі уламками БпЛА було пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів.

У Звенигородському районі повибивало вікна в місцевому садочку та сільраді.

Під час другої хвилі обстрілу в Умані було пошкоджено корпус аграрного ліцею.

Вибуховою хвилею вибило вікна приватного підприємства, пошкодило житлову триповерхівку.

Зафіксовані були руйнування й у приватному секторі.

Постраждали двоє людей. Чоловік дістав осколкові поранення ніг, а жінка – баротравму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Табурець

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