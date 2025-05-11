РФ после своего “перемирия” атаковала Украину 108 дронами: сколько целей уничтожено

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 108 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину 11 мая: что известно

Ночная атака на Украину 11 мая началась спустя два часа после завершения так называемого российского перемирия на День победы.

Из российских Брянска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Приморска на захваченной части Запорожской области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму россияне запустили 108 дронов.

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Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны сбили 60 БпЛА.

Приземлили их на Востоке, Севере, Юге и Центре страны.

41 дрон-имитатор локационно утрачен (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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