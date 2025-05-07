Взрывы в Умани и других городах Черкасской области: пострадали амбулатория, детсад и сельсовет

Взрывы в Умани и на остальной территории Черкасской области во время дроновой атаки РФ, несмотря на результативную работу защитников неба, не миновали без разрушений.

Обновлено в 15:31.

Взрывы в Умани 7 мая: что известно

Взрывы в Умани и на остальной территории Черкасской области 7 мая завершились ликвидацией 27 беспилотников.

Сейчас смотрят

К медикам, к счастью, в данный момент никто не обращался.

Однако вражеская атака обернулась разрушением инфраструктуры.

Так, в Уманском районе обломками дронов повреждена крыша склада сельской амбулатории, а также несколько автомобилей.

В Звенигородском районе выбило окна в местном садике и сельсовете.

– Эти данные, – отмечает руководитель областной военной администрации Игорь Табурец, – предварительные. Обследование территории продолжается.

Напомним, что после баллистической угрозы, объявленной в Черкасской области с 00:58 по 01:37 7 мая, на рассвете началась дроновая атака.

Разрешили покинуть укрытия людям только в 13:20.

Отметим, что российские войска атаковали Украину пятью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 187 дронами.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две баллистические ракеты и 81 беспилотник. Еще 64 БпЛА были локационно утрачены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.