Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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РФ ударила бомбой по многоквартирному дому в Купянске-Узловом: есть пострадавшие
21 мая российская армия снова нанесла авиационный удар по Харьковщине, в поселке Купянск-Узловой бомба попала в многоквартирный жилой дом. В результате взрыва травмированы две женщины.
Последствия авиаудара РФ на Харьковщине
Полиция документирует последствия попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине.
По данным правоохранителей, в результате удара РФ пострадали две женщины в возрасте 70 и 66 лет.
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Кроме того, разрушен подъезд трехэтажного дома, также повреждены соседние многоквартирные дома и частный сектор.
По факту военного преступления открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса.
Источник: Нацполиция
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