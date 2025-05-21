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РФ ударила бомбой по многоквартирному дому в Купянске-Узловом: есть пострадавшие

Куп’янськ-Вузловий
Фото: Нацполиция

21 мая российская армия снова нанесла авиационный удар по Харьковщине, в поселке Купянск-Узловой бомба попала в многоквартирный жилой дом. В результате взрыва травмированы две женщины.

Последствия авиаудара РФ на Харьковщине

Полиция документирует последствия попадания авиабомбы в многоквартирный жилой дом в поселке Купянск-Узловой на Харьковщине.

По данным правоохранителей, в результате удара РФ пострадали две женщины в возрасте 70 и 66 лет.

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Кроме того, разрушен подъезд трехэтажного дома, также повреждены соседние многоквартирные дома и частный сектор.

По факту военного преступления открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса.

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Источник: Нацполиция
Авіаудари, Война в Украине, Харьковская область
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