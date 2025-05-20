Сливал врагу локации ВСУ: СБУ задержала на Харьковщине 17-летнего агента врага

Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Харьковщине несовершеннолетнего агента российских спецслужб, который шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях.

— По материалам дела, фигурантом оказался 17-летний житель Лозовой, который был завербован оккупантами через Telegram. Вражеские спецслужбы втянули подростка в преступную деятельность в обмен на обещание «легких денег», — говорится в сообщении.

Гастролировал на рейсовых автобусах

Чтобы выполнить вражеское задание, юноша гастролировал на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона.

Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, которая ехала на передовую.

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Также агент использовал легенду о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность возле здания украинских войск. По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил отчет российскому куратору.

До 12 лет лишения свободы

По информации Службы безопасности, в случае получения агентурных сведений враг планировал использовать их для подготовки новых ударов по регионам.

Военные контрразведчики СБУ разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обыска у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Злоумышленник — под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Источник : СБУ

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