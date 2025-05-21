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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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РФ вдарила бомбою по багатоквартирному будинку в Куп’янську-Вузловому: є постраждалі

Куп’янськ-Вузловий
Фото: Нацполіція

21 травня російська армія знову завдала авіаційного удару по Харківщині, в селищі Куп’янськ-Вузловий бомба влучила у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок вибуху травмовано двох жінок.

Наслідки авіаудару РФ на Харківщині

Поліція документує наслідки влучання авіабомби у багатоквартирний житловий будинок в селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині.

За даними правоохоронців, внаслідок удару РФ постраждали дві жінки віком 70 та 66 років.

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Крім того, зруйновано під’їзд триповерхового будинку, пошкоджено сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу.

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Джерело: Нацполіція
Авіаудари, Війна в Україні, Харківська область
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