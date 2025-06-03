Взрыв в Николаеве 3 июня: россияне запустили Кинжал

Во вторник, 3 июня, во время воздушной тревоги прогремел взрыв в Николаеве.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве 3 июня: что известно

В 9:50 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для всей территории Украины, поскольку враг поднял в воздух МиГ-31К.

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Уже через шесть минут Сенкевич сообщил о том, что слышен взрыв в Николаеве.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал взрыв в Николаеве.

— Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм, — написал он в Telegram.

Утром 3 июня взрывы также прогремели в Сумах. Российские захватчики нанесли удар по центральной части города. В результате атаки пострадали около 20 человек, среди них — 17-летний подросток. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

К сожалению, два человека погибли.

По предварительным данным, по городу было нанесено пять ударов из реактивных систем залпового огня дальнего действия. В результате повреждены медицинское учреждение, частные дома и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

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