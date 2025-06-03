Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Пенсии с 1 июня: какие изменения ожидают украинцев и кто получит надбавки
Эксклюзив
Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Взрыв в Николаеве 3 июня: россияне запустили Кинжал

Обстріл дронами та ракетами

Во вторник, 3 июня, во время воздушной тревоги прогремел взрыв в Николаеве.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве 3 июня: что известно

В 9:50 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для всей территории Украины, поскольку враг поднял в воздух МиГ-31К.

Сейчас смотрят

Уже через шесть минут Сенкевич сообщил о том, что слышен взрыв в Николаеве.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал взрыв в Николаеве.

— Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм, — написал он в Telegram.

Утром 3 июня взрывы также прогремели в Сумах. Российские захватчики нанесли удар по центральной части города. В результате атаки пострадали около 20 человек, среди них — 17-летний подросток. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

К сожалению, два человека погибли.

По предварительным данным, по городу было нанесено пять ударов из реактивных систем залпового огня дальнего действия. В результате повреждены медицинское учреждение, частные дома и автомобили.

Читайте также
Никушор Дан официально принял присягу и стал президентом Румынии
Нікушор Дан

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
РФ нанесла удар баллистической ракетой по Николаевской области: трое раненых, один погибший
удар балістикою по миколаївщині

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывНиколаевобстріл
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь