Вибухи у Сумах: РФ вдарила з РСЗВ по центру міста, є загиблі та близько 20 поранених

Вибухи у Сумах пролунали зранку 3 червня – росіяни вдарили по центру міста. На жаль, є жертви, кількість поранених – майже 20. 4 червня у Сумах оголосили День жалоби.

Про це повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Вибухи у Сумах 3 червня 2025: що відомо

Оновлено об 11:05.

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За даними ДСНС, кількість жертв атаки на Суми зросла до трьох.

В одному з мікрорайонів міста від ворожого удару пошкоджено багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.

За даними ОВА, відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, який не розірвався, пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі.

Росіяни поцілили в автівки у центрі Сум. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Станом на 10:25 відомо про близько 20 людей, які постраждали від ворожої атаки, серед поранених є 17-річний підліток. Також є люди у важкому стані.

Попередньо, у Сумах сьогодні близько 9 ранку було п’ять влучань з РСЗВ дальньої дії. Вибухами також пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

У Сумській міській раді повідомили, що з 11:00 в укритті школи № 10 працюватиме штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де постраждалих консультуватимуть і прийматимуть заяви на обстеження пошкодженого житла.

З собою необхідно мати оригінали та копії документів власника пошкодженого майна (паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків), а також техпаспорта й документа, що засвідчує право власності на пошкоджене житло.

РФ намагається виправдати удар по Сумах

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, російські пропагандисти вже намагаються виправдати ракетний удар по Сумах.

Ворожі телеграм-канали поширюють дезінформацію про нібито знищення в центрі міста групи високопоставлених офіцерів ЗСУ й про те, що влучання — це “наслідки роботи української ППО” тощо.

– Насправді це чергова спроба виправдати нібито наявністю військових цілей цинічний удар по цивільному населенню. Як повідомили в Сумській ОВА, ворожий удар було завдано по центру Сум з далекобійних РСЗВ. Це сталося в ранковий час, коли багато цивільних перебувають на вулицях. Це цілеспрямована терористична атака по мирних людях, – наголосили в ЦПД.

Такі інформаційні вкиди — стандартна тактика російської пропаганди для зняття із себе відповідальності за воєнні злочини проти мирного населення України.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що зараз Сумська область найбільше потерпає від атак керованими авіаційними бомбами. На жаль, ворог чи не вдесятеро більше запускає КАБів по Україні, ніж ми по військових цілях окупантів. Крім того, росіяни КАБами знищують українські населені пункти.

2 червня росіяни вдарили по Сумах – влучили в об’єкти промислової інфраструктури, а також у житловий сектор. На жаль, поранення уламками отримали дві жінки.

Вночі 27 травня російські війська атакували Суми ударними дронами та керованими авіабомбами. Через влучання дрона загорілося промислове підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Артем Кобзар

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