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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Вибух у Миколаєві 3 червня: росіяни запустили Кинджал

Обстріл дронами та ракетами

У вівторок, 3 червня, під час повітряної тривоги пролунав вибух в Миколаєві.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Вибухи в Миколаєві 3 червня: що відомо

О 9:50 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для всієї території України, оскільки ворог підняв у повітря МіГ-31К.

Зараз дивляться

Вже через шість хвилин Сєнкевич повідомив про те, що чути вибух у Миколаєві.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував вибух у Миколаєві.

– Кинджал, без жертв! Фото не дам, але все норм, – написав він у Telegram.

Зранку 3 червня вибухи також пролунали в Сумах. Російські загарбники вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки постраждали близько 20 людей, серед них — 17-річний підліток. Декілька поранених перебувають у важкому стані.

На жаль, двоє людей загинули.

За попередніми даними, по місту було здійснено п’ять ударів із реактивних систем залпового вогню дальньої дії. Унаслідок цього пошкоджено медичний заклад, приватні будинки та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сили оборони Півдня України

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