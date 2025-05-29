РФ нанесла удар баллистической ракетой по Николаевской области: трое раненых, один погибший

Россия нанесла удар по ферме в Николаевской области, в результате чего были ранены три человека, один погиб.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что удар Россией был нанесен баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине.

Сейчас смотрят

РФ нанесла удар баллистикой по Николаевской области

Глава ОВА отметил, что ранены четверо работников предприятия.

— Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики, — сказал Ким.

Впоследствии он сообщил, что один пострадавший скончался по дороге в больницу.

Напомним, что в ночь на 28 мая РФ применила дроны и ракеты по Николаевской области. В результате обстрела пострадала семилетняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Виталий Ким

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.