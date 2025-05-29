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Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

РФ нанесла удар баллистической ракетой по Николаевской области: трое раненых, один погибший

удар балістикою по миколаївщині

Россия нанесла удар по ферме в Николаевской области, в результате чего были ранены три человека, один погиб.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он отметил, что удар Россией был нанесен баллистической ракетой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине.

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РФ нанесла удар баллистикой по Николаевской области

Глава ОВА отметил, что ранены четверо работников предприятия.

— Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики, — сказал Ким.

Впоследствии он сообщил, что один пострадавший скончался по дороге в больницу.

удар балістикою по миколаївщині

Фото: Віталій Кім

Напомним, что в ночь на 28 мая РФ применила дроны и ракеты по Николаевской области. В результате обстрела пострадала семилетняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Виталий Ким

Война в Украине, Николаевская область, Російська агресія
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