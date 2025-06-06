Движение поездов по красной ветке метро в Киеве восстановлено в обычном режиме

Движение поездов по красной линии в Киевском метрополитене восстановлено в обычном режиме после повреждения в результате массированного удара по столице в ночь на 6 июня.

Ночная атака на Киев 6 июня: что известно о последствиях

В результате массированной атаки на Киев ночью 6 июня были повреждены пути и кабели на перегоне между станциями Дарница — Левобережная красной линии столичного метро, поэтому движение поездов на этом участке ограничивалось.

Из-за повреждения пути во время массированной атаки на Киев поезда метрополитена передвигались только между станциями Академгородок — Арсенальная с интервалом ориентировочно 6 минут, предупреждали в администрации столичного метро.

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А наземная часть станций Днепр — Лесная была временно закрыта на вход и выход.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров задействовали только те поезда, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций.

Как добраться на Правый берег

В КГГА сообщали, что из-за повреждения красной линии метро между станциями Лесная и Арсенальная был организован дублирующий автобусный маршрут №1М.

Автобусы курсировали по следующему маршруту:

в направлении от станции метро Лесная до Арсенальной — вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро Арсенальная;

в обратном направлении — тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро Дарница — Черниговская.

Транспорт двигался через улицу Андрея Малышко.

Метро Киев: проблемы с оплатой устранены

Еще вечером 5 июня из-за технического сбоя в Ощадбанке были проблемы с бесконтактной оплатой проезда на турникетах метро Киева.

По состоянию на утро 6 июня специалисты устранили все неисправности — оплата банковской картой работает в обычном режиме, говорят в КГГА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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