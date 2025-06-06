Взрывы в Киеве: уже четверо погибших, много пострадавших

Взрывы в Киеве прогремели ночью 6 июня. Силы ПВО работали по вражеским дронам. Из-за падения обломков вспыхнули пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Обновлено в 06:45

Взрывы в Киеве 6 июня: что известно

По данным на утро, в результате ночной атаки на Киев погибли четыре человека, еще 20 ранены, 16 из них медики госпитализировали.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что сейчас на нескольких локациях продолжаются поисково-спасательные работы.

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В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях комбинированной ночной атаки в восьми районах столицы.

Соломенский район

Вспыхнул пожар в металлическом ангаре на площади около 500 кв. м, его ликвидация продолжается.

Также зафиксировано возгорание на 11-м этаже 16-этажного жилого дома, которое уже ликвидировано. Там спасены три человека.

Дарницкий район

Из-за падения обломков сбитых воздушных целей на трех локациях повреждены два автомобиля. Предварительно — без пожаров и пострадавших.

Голосеевский район

Здесь произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение.

Части сбитых целей упали вблизи АЗС, поврежден автомобиль.

Некоторые обломки также упали в зоне нежилой застройки — без пожара и пострадавших.

Деснянский район

Спасатели обнаружили обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории, обошлось без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район

Был пожар в зоне нежилой застройки, сейчас информация уточняется.

Днепровский район

Здесь в результате атаки значительные повреждения на АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах.

Также повреждены пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная — без пожара и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 198-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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