Рух потягів червоною гілкою метро у Києві відновлено у звичайному режимі

Рух потягів червоною лінією у Київському метрополітені відновлено у звичайному режимі після пошкодження внаслідок масованого удару по столиці у ніч проти 6 червня.

Нічна атака на Київ 6 червня: що відомо про наслідки

Внаслідок масованої атаки на Київ вночі 6 червня було пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії столичного метро, тому рух потягів на цій ділянці обмежувався.

Через пошкодження колії під масованої атаки на Київ потяги метрополітену рухалися лише між станціями Академмістечко – Арсенальна з інтервалом орієнтовно 6 хвилин, попереджали в адміністрації столичного метро.

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А наземна частина станцій Дніпро – Лісова була тимчасово закрита на вхід та вихід.

До цілковитого відновлення колій для перевезення пасажирів залучали лише ті потяги, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Як дістатися на Правий берег

У КМДА повідомляли, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями Лісова та Арсенальна було організовано дублювальний автобусний маршрут №1М.

Автобуси курсували за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро Арсенальна;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро Дарниця – Чернігівська.

Транспорт рухався через вулицю Андрія Малишка.

Метро Київ: проблеми з оплатою усунуто

Ще ввечері 5 червня через технічний збій в Ощадбанку були проблеми з безконтактною оплатою проїзду на турнікетах метро Києва.

Станом на ранок 6 червня фахівці усунули всі несправності – оплата банківською карткою працює у звичайному режимі, кажуть у КМДА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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