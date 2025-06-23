Взрывы в Киеве: есть пострадавшие, на метро Святошино поврежден один из выходов

Взрывы в Киеве прогремели ночью 23 июня. Предварительно известно о пяти пострадавших и повреждении одного из выходов метро Святошино.

Взрывы в Киеве 23 июня — какие последствия

В результате взрывов в Киеве сегодня зафиксированы повреждения в нескольких районах.

— Трое пострадавших в Святошинском районе. В результате падения обломков в районе горят авто и остановка. В Шевченковском вызов медиков. Предварительно есть пожары на двух локациях. Всего пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью. Пожар также в нежилом здании в Подольском районе, — написал мэр Владимир Кличко.

Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что много дронов в области, возможен курс на Киев. Ткаченко призвал киевлян находиться в укрытиях.

Сейчас смотрят

По информации Кличко, в Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Ткаченко уточнил, что горит крыша нежилого здания, госпитализированы двое мужчин.

В Голосеевском районе в результате атаки повреждены два автомобиля и бизнес-центр, отметил Ткаченко.

В результате атаки в Деснянском районе во дворе жилого дома возникла воронка.

Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошино и прилегающая территория — остановка, пострадали два человека. Им предоставили помощь на месте, без госпитализации.

В Подольском районе в результате атаки произошло возгорание автомобиля.

В Шевченковском районе горит многоквартирный дом.

Напомним, ночью 17 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину. В Киеве по последним данным погибли 28 человек, более 140 получили ранения.

Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще около 50 — деблокировали. Более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

К спасательной операции были привлечены более 400 спасателей, 200 единиц техники, беспилотники и поисковые собаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.