Взрывы в Ясиноватой, временно оккупированном городе Донецкой области, прогремели вечером 30 июня.

Взрывы в Ясиноватой сегодня, 30 июня: что известно

Информация о серии взрывов в Ясиноватой сегодня, 30 июня, уже заполонила сеть.

Сообщается, что есть прилеты по железной дороге.

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Официальной информации о взрывах в Ясиноватой сегодня пока нет.

Однако есть комментарий руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко о взрывах в Донецке, что прозвучали почти одновременно со взрывами в Ясиноватой.

По его словам, во временно оккупированном Донецке “очень жирно” после “ювелирной работы по россиянам”.

Напомним, 28 июня агент движения сопротивления АТЕШ провел успешную диверсию возле города Ясиноватая Донецкой области и сжег релейный шкаф на участке железной дороги, проходящем по важному маршруту в Донецк.

Вблизи этой железнодорожной ветки расположены воинские части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Братчук

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