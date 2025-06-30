Теракт в Оленовке является спланированным преступлением РФ – внутренний анализ ООН

Внутренний анализ ООН подтвердил, что массовое убийство украинских военнопленных в колонии под Оленовкой в ​​июле 2022 года было тщательно спланированным преступлением России.

Об этом говорится в содержательном материале, недавно опубликованном группой экспертов ООН, где приведены доказательства подготовки и совершения теракта российскими военными, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Доклад ООН об Оленовке: РФ спланировала и осуществила атаку

По данным доклада, российская сторона использовала для атаки собственные оружие и боеприпасы, а также организовала и совершила нападение с целью уничтожения украинских военнопленных. Документ подробно описывает планирование преступления, ход следственных действий со стороны России, Украины и самой ООН, а также содержит рекомендации для Украины по дальнейшим действиям.

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Напомним, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва в Волновахской колонии № 120 возле Оленовки погибли более 50 украинских пленных, еще около 130 получили ранения. Сразу после трагедии Россия обвинила Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS, однако уже через год ООН опровергла эти обвинения.

Несмотря на доказательства, ООН до сих пор официально не выдвигала обвинений против России в этом преступлении. Но новый анализ в первый раз называет вещи своими именами и верно указывает на ответственность РФ. Украинская сторона настаивает на дальнейшем расследовании и наказании виновных.

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