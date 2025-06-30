Взрывы в Донецке: в ЦПД говорят о “ювелирной работе” по оккупантам
Вечером 30 июня прогремели взрывы в Донецке. Также громко было и в пригороде оккупированного города.
Информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Взрывы в Донецке
– Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке, – написал Коваленко.
Как сообщают местные паблики, взрывы прогремели в небе над центром города, а также в районе металлургического завода.
Предварительно известно, что удар пришелся по штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ.
Оккупационные власти заявляют, что атака якобы осуществлялась ракетами Storm Shadow.
В настоящее время точная информация о последствиях ударов уточняется.
Напомним, силы обороны Украины 28 июня нанесли удар по складам боеприпасов российских войск в Брянской области.
По данным разведки, под огнем оказались склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), расположенные на территории Брянской области России.
В ГУР отметили, что подтверждено поражение цели и возникновение пожара на территории объекта.
Фото: Типичный Донецк