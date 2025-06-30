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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Взрывы в Донецке: в ЦПД говорят о “ювелирной работе” по оккупантам

Вибух у Донецьку

Вечером 30 июня прогремели взрывы в Донецке. Также громко было и в пригороде оккупированного города.

Информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Взрывы в Донецке

– Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке, – написал Коваленко.

Как сообщают местные паблики, взрывы прогремели в небе над центром города, а также в районе металлургического завода.

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Предварительно известно, что удар пришелся по штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

Оккупационные власти заявляют, что атака якобы осуществлялась ракетами Storm Shadow.

В настоящее время точная информация о последствиях ударов уточняется.

Напомним, силы обороны Украины 28 июня нанесли удар по складам боеприпасов российских войск в Брянской области.

По данным разведки, под огнем оказались склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), расположенные на территории Брянской области России.

В ГУР отметили, что подтверждено поражение цели и возникновение пожара на территории объекта.

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російські окупанти

Фото: Типичный Донецк

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