Вибухи в Луганську: в окупованому місті вирують пожежі

Низка пожеж вирують після серії вибухів у Луганську сьогодні вночі.

Вибухи в Луганську сьогодні вночі: що відомо

Вибухи в Луганську прогриміли 30 червня, усього за кілька хвилин до опівночі.

Кадри “бавовни” в тимчасово окупованому місті вже заполонили мережу.

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Повідомляється, що вибухи в Луганську сьогодні вночі прогриміли через дронову атаку.

У місті фіксується кілька осередків займання.

Офіційних даних про вибухи в Луганську поки немає.

Натомість уже надійшли коментарі про вибухи в Донецьку, що прогриміли після 22:00 30 червня.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрія Коваленка, у тимчасово окупованому була “ювелірна робота по росіянах”.

– Там дуже жирно, – запевнив очільник ЦПД.

Слід зауважити, що гучно ввечері 30 червня було й у сусідній Ясинуватій.

Там, згідно з даними в мережі, сталися прильоти по залізниці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

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