Вибухи в Луганську: в окупованому місті вирують пожежі
Низка пожеж вирують після серії вибухів у Луганську сьогодні вночі.
Вибухи в Луганську сьогодні вночі: що відомо
Вибухи в Луганську прогриміли 30 червня, усього за кілька хвилин до опівночі.
Кадри “бавовни” в тимчасово окупованому місті вже заполонили мережу.
Повідомляється, що вибухи в Луганську сьогодні вночі прогриміли через дронову атаку.
У місті фіксується кілька осередків займання.
Офіційних даних про вибухи в Луганську поки немає.
Натомість уже надійшли коментарі про вибухи в Донецьку, що прогриміли після 22:00 30 червня.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрія Коваленка, у тимчасово окупованому була “ювелірна робота по росіянах”.
– Там дуже жирно, – запевнив очільник ЦПД.
Слід зауважити, що гучно ввечері 30 червня було й у сусідній Ясинуватій.
Там, згідно з даними в мережі, сталися прильоти по залізниці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Exilenova+