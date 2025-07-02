Качество воздуха в Житомире после взрыва: какой уровень загрязнения фиксируется

Качество воздуха в Житомире сейчас является умеренным. Однако жителей города и области призывают закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot, который в режиме реального времени отслеживает качество воздуха в Житомире и других городах Украины. В Житомирском областном центре контроля и профилактики болезней призвали местных жителей закрыть окна.

Качество воздуха в Житомире 2 июля

ГУ Житомирский ОЦКПБ Минздрава Украины сообщает, что на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп произошел взрыв 2 июля около 18:00, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

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Сейчас все обстоятельства и причины взрыва выясняются.

Жителям Житомирской общины и области предоставили рекомендации для предупреждения возможного негативного воздействия атмосферного воздуха на здоровье.

В частности, нужно закрыть окна, уменьшить пребывание на улице, пить больше воды и включить очиститель воздуха на максимум в случае его наличия.

По информации сайта SaveEcoBot, пока качество воздуха в Житомире остается умеренным. Индекс качества воздуха (AQI) составляет 70 для PM2.5.

По данным из открытых источников, это не является непосредственно опасным для населения в целом, но может быть проблематичным для чувствительных групп, включая активных детей и взрослых, а также людей с заболеваниями дыхательных путей, такими как астма и другие.

Вечером 2 июля мощный взрыв прогремел за кольцевой дорогой Житомира на трассе в направлении Киева.

Как сообщили в Полиции Житомирской области, взрыв произошел вблизи села Березина Глыбочицкой общины.

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