Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео

Момент вибуху під Житомиром, після якого спалахнула масштабна пожежа, потрапив на відеозапис.

Момент вибуху під Житомиром – оприлюднено відео

На кадрах, які поширили у соціальних мережах, можна побачити, як після вибуху біля Житомира в небі з’явився стовп вогню та диму.

У Поліції Житомирської області уточнили, що вибух стався поблизу села Березина Глибочицької громади.

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За останніми даними, зараз на місці надзвичайної ситуації працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, патрульні та медики.

Що відомо про вибух біля Житомира

– Точно можемо сказати, що ні ракетного, ні дронового удару по околицях Житомира не було. На той час Повітряні сили не фіксували жодних повітряних ворожих цілей у небі, тому і повітряна тривога не лунала, – заявив журналіст Фактів ICTV Олег Корнієнко.

За його словами, спочатку всі говорили, що вибух стався у самому Житомирі. Але згодом з’ясувалося, що вибух стався в одному з населених пунктів.

Як заявив Олег Корнієнко, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків унаслідок вибухової хвилі. Деякі оселі вже відновленню не підлягають, а інші – частково зруйновані.

Вибух неподалік Житомира стався приблизно о 18:00 за 20 км від самого обласного центру.

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