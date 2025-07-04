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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі: що відомо про ситуацію в місті

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Пролунало щонайменше два вибухи у Дніпрі.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: що відомо

Перед вибухами у Дніпрі командування Повітряних сил попереджало про загрозу ворожих ударних дронів на область.

Зараз дивляться

Місцеві мешканці говорять, що над містом працює протиповітряна оборона.

Наразі чекаємо офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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