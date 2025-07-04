Вибухи у Дніпрі: що відомо про ситуацію в місті

Пролунало щонайменше два вибухи у Дніпрі.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: що відомо

Перед вибухами у Дніпрі командування Повітряних сил попереджало про загрозу ворожих ударних дронів на область.

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Місцеві мешканці говорять, що над містом працює протиповітряна оборона.

Наразі чекаємо офіційну інформацію від обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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